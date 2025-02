Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 0,812 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 0,812 EUR nach. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,812 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,812 EUR. Bisher wurden heute 145 Varta-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,805 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 2.094,085 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,746 EUR. Dieser Wert wurde am 03.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,071 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,50 EUR.

Am 14.11.2023 hat Varta die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

