Varta Aktie News: Varta bricht am Mittag nach oben aus

Die Aktie von Varta zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 8,7 Prozent auf 11,00 EUR nach oben.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 8,7 Prozent auf 11,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 11,02 EUR. Mit einem Wert von 10,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 118.292 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 119,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,46 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,95 Prozent zurück. Hier wurden 215,06 Mio. EUR gegenüber 236,19 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Varta die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

