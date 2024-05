Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Vormittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 10,57 EUR zu.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 10,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 10,57 EUR. Bei 10,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.060 Varta-Aktien.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 128,29 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,44 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 29,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Varta die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind