Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Um 06.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 78,74 EUR zu. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 79,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,10 EUR. Bisher wurden heute 1.229 Varta-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 165,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 16,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,83 EUR je Varta-Aktie an.

Am 12.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Varta-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

