Varta Aktie News: Varta gibt am Mittag nach

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 17,90 EUR nach.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 17,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 17,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.287 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2022 markierte das Papier bei 33,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 47,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 29,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,80 EUR je Varta-Aktie an.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,010 EUR je Varta-Aktie stehen.

