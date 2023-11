Varta Aktie News: Varta am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Varta im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 20,61 EUR.

Die Varta-Aktie notierte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 20,61 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.994 Varta-Aktien.

Am 11.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 33,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 64,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,115 EUR je Varta-Aktie stehen.

