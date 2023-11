Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Vormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 20,93 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 20,93 EUR zu. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,19 EUR an. Bei 20,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.463 Varta-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,87 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 33,95 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 14.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,115 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

