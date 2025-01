Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 1,60 EUR.

Die Varta-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1,60 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 1,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.486 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,79 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.136,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,50 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,50 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Verfassungsgericht stoppen - Varta-Aktie unter Druck

Amtsgericht bestätigt Restrukturierungsplan von Varta - Aktie dennoch höher

Varta: Sanierung hat wichtige Hürde genommen - Aktie in Rot