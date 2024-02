Varta Aktie News: Varta am Mittwochnachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 16,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,50 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.555 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 45,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 16,21 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,29 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Varta wird am 28.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Varta die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,260 EUR je Varta-Aktie.

