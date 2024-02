Varta Aktie News: Varta macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 16,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 16,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 16,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.260 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 83,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie ausweisen dürften.

