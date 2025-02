Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Varta im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Varta. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 0,826 EUR zu. Die Varta-Aktie legte bis auf 0,841 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,812 EUR. Bisher wurden via XETRA 181.732 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,805 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2.056,875 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.02.2025 bei 0,746 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,631 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 7,50 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 27.03.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie ausweisen dürften.

