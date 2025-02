Varta Aktie News: Varta am Vormittag stabil

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Varta-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,812 EUR an der Tafel.

Die Varta-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,812 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 0,812 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 0,812 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 0,812 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,805 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2.094,085 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.02.2025 auf bis zu 0,746 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,071 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,50 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

