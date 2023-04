Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Varta 24,25 EUR

Die Varta-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 24,10 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,28 EUR aus. Bei 23,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 49.094 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 97,30 EUR erreichte der Titel am 07.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,23 Prozent. Bei 21,60 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 11,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,30 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

