Varta Aktie News: Varta zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 13,1 Prozent auf 11,98 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 13,1 Prozent auf 11,98 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 12,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 334.165 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 50,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 7,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 61,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236,19 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2025 dürfte Varta die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

