Varta Aktie News: Anleger greifen bei Varta am Dienstagvormittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 10,95 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 10,95 EUR nach oben. Die Varta-Aktie legte bis auf 10,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 13.535 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 120,37 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,44 EUR am 18.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 32,10 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 215,06 Mio. EUR, gegenüber 236,19 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,95 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Varta dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

