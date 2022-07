Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Kursplus

Um 07.07.2022 16:22:00 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 80,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 80,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.078 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 51,73 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 67,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 17,97 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,83 EUR.

Am 12.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,30 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 204,30 EUR gelegen.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Varta.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

