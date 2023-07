Varta Aktie News: Varta am Nachmittag auf Höhenflug

Varta im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 19,20 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 19,20 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 19,20 EUR. Mit einem Wert von 18,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 81.908 Varta-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2022 bei 83,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 336,04 Prozent. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,90 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Varta am 11.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 09.08.2024 dürfte Varta die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Varta-Aktie.

