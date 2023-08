Varta Aktie News: Varta gibt am Montagmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 19,24 EUR ab.

Die Varta-Aktie notierte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 19,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 19,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,08 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 17.678 Aktien.

Am 06.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 330,36 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 21,80 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,777 EUR je Varta-Aktie.

