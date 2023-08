Varta Aktie News: Varta am Montagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 19,11 EUR.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 19,11 EUR abwärts. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 19,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.218 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 333,18 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 27,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 09.08.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -1,777 EUR ausweisen wird.

