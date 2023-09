Varta Aktie News: Varta gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 20,42 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 20,42 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 20,44 EUR. Bei 20,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.579 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 66,20 EUR. 224,19 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Varta-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR einfahren.

