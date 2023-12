Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Varta

So bewegt sich Varta

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 20,54 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 20,54 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,67 EUR. Bisher wurden heute 13.659 Varta-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,52 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,343 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

