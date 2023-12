Varta Aktie News: Varta gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 20,25 EUR.

Um 15:45 Uhr rutschte die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 20,25 EUR ab. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,23 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 20,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.522 Varta-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 49,63 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,73 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 185,29 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,343 EUR je Varta-Aktie.

