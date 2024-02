Varta Aktie News: Varta gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 16,76 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 16,76 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 16,88 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.975 Varta-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 44,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Varta einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,260 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

