Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 16,48 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 16,48 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 16,53 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,46 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 1.230 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 83,92 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2023). Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 19,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR ausweisen wird.

