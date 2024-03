Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 15,64 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:40 Uhr um 0,2 Prozent auf 15,64 EUR ab. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,30 EUR nach. Bei 15,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 33.703 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 47,71 Prozent niedriger. Bei 13,83 EUR fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,75 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,468 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

