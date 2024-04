Varta Aktie News: Varta gewinnt am Montagvormittag

Varta im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 14,16 EUR.

Das Papier von Varta legte um 09:01 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 14,16 EUR. Bei 14,17 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.025 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 25,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 13,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 7,59 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,75 EUR je Varta-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Varta.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

