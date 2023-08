Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Mittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 18,33 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 18,33 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 18,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,00 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.289 Stück gehandelt.

Am 12.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 351,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 24,56 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,80 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 11.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Varta.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,777 EUR je Varta-Aktie belaufen.

