Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 19,82 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 19,82 EUR. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,78 EUR nach. Bei 19,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 27.313 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 70,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,115 EUR je Varta-Aktie belaufen.

