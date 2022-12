Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Die Varta-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 27,61 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 27,54 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.512 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 118,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,72 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,72 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,30 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 204,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 30.03.2023 vorlegen. Am 28.03.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je Varta-Aktie.

