Varta Aktie News: Varta am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 19,60 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 19,60 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 19,60 EUR ein. Bei 19,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.524 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 30,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Gewinne von 54,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 29,46 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie.

