Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 1,49 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 1,49 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,49 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,47 EUR. Bisher wurden heute 1.603 Varta-Aktien gehandelt.

Bei 19,35 EUR erreichte der Titel am 10.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 92,28 Prozent niedriger. Am 19.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,76 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 49,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 7,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.



