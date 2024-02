Varta Aktie News: Varta gibt am Mittag ab

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 17,07 EUR nach.

Um 11:44 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,07 EUR ab. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 16,99 EUR. Bei 17,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.967 Varta-Aktien.

Bei 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,56 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 13,83 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 23,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 185,29 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

