Varta Aktie News: Varta am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 17,18 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 17,18 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 17,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,06 EUR. Bisher wurden heute 719 Varta-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 30,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 76,37 Prozent zulegen. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 19,53 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 185,29 EUR gelegen.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,260 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

