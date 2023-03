Varta Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Varta

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 29,49 EUR. Bei 29,17 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.753 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,90 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,48 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,53 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 27,30 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 204,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com