Varta Aktie News: Varta steigt am Dienstagmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 14,90 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 14,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 14,90 EUR. Bei 14,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.468 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 25,61 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,09 EUR fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 12,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,75 EUR.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 07.05.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

