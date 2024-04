Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Aufwind

Varta im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 14,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 14,79 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 14,98 EUR. Mit einem Wert von 14,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.510 Varta-Aktien.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 25,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 73,16 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 13,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,53 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,75 EUR je Varta-Aktie an.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Freundlicher Handel: SDAX mittags fester

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende

Börse Frankfurt: SDAX sackt nachmittags ab