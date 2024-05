Varta Aktie News: Varta am Mittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 11,32 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,8 Prozent auf 11,32 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 10,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.035 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 113,16 Prozent zulegen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 52,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,95 Prozent auf 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Varta.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

