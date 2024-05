Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 11,30 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,30 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 10,82 EUR ein. Bei 11,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.793 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 53,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (7,44 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 34,20 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,46 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,95 Prozent auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 236,19 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

