Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,43 EUR.

Die Varta-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 11,43 EUR. Bei 11,56 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.403 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 111,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (7,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,00 EUR.

Varta gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,46 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 236,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

