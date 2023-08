Varta Aktie News: Varta am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Varta-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 18,79 EUR zu.

Das Papier von Varta konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 18,79 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,16 EUR zu. Bei 18,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.414 Varta-Aktien.

Am 12.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 340,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 35,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,80 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,777 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

