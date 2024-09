Varta Aktie News: Varta am Nachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 1,44 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 1,44 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 1,33 EUR ein. Bei 1,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 294.427 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.573,37 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 47,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,93 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Am 30.09.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

