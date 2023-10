Varta Aktie News: Varta am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 17,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 17,78 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,51 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 14.800 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 90,55 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 22,22 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,80 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,010 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

SDAX aktuell: So performt der SDAX nachmittags

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel in der Verlustzone