Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 20,09 EUR.

Das Papier von Varta legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 20,09 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 20,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,90 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.475 Stück gehandelt.

Am 11.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,87 EUR an. 68,59 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,18 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,115 EUR je Varta-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Börse Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Freitagshandels zu

Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu