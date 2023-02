Varta Aktie News: Varta verliert am Freitagvormittag

Um 09:22 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 28,44 EUR ab. Bei 28,34 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.457 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,53 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 31,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 204,30 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 30.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 28.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com