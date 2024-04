Varta Aktie News: Varta gibt am Mittwochnachmittag nach

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 14,24 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 14,24 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,20 EUR nach. Mit einem Wert von 14,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 133.397 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 25,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 8,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,75 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

