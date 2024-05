Kursverlauf

Varta Aktie News: Varta am Vormittag fester

10.05.24 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 11,41 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 11,41 EUR zu. Bei 11,41 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.412 Varta-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 111,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (7,44 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 53,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 18,00 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -4,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Varta-Aktie RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com