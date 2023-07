Varta Aktie News: Varta am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 19,15 EUR abwärts.

Um 11:44 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 19,15 EUR ab. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 18,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.136 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 337,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Mit Abgaben von 27,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,90 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 185,29 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 11.08.2023 präsentieren. Varta dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

