Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Um 15:48 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 19,13 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Varta-Aktie bei 19,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.581 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 82,70 EUR. 332,31 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 27,73 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,80 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -1,777 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

