Varta Aktie News: Varta am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 18,21 EUR zu.

Um 11:44 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 18,21 EUR. Bei 18,40 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.669 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 86,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,08 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,010 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

