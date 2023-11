Varta Aktie News: Varta gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

Aktienentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 22,29 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 22,29 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 22,45 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 20,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 292.775 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 51,95 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 37,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 20,25 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,29 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 12.11.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,115 EUR je Aktie ausweisen dürften.

